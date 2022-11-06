Eskrim Genç Kadınlar Kılıç Dünya Kupası'nda milli sporcu Nisanur Erbil, üçüncü oldu. Kazakistan'da devam eden organizasyonda Nisanur Erbil, yarı finalde Koreli Yoonseo Kim’e 15-14 mağlup olarak final şansını kaçırdı ve bronz madalya kazandı.

Milli sporcu Nil Güngör 7'inci, Damla Demirkol 11'inci, Begüm Alkaya 18'inci, Pınar Miray Şişik 21'inci, Zehra Kerem 23'üncü sırada turnuvayı tamamladı. Gençler Dünya Kupası bugün takım müsabakaları ile devam edecek.



