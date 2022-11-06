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Nisanur Erbil'den bronz madalya

Eskrim Genç Kadınlar Kılıç Dünya Kupası'nda milli sporcu Nisanur Erbil, üçüncü oldu. Kazakistan'da devam eden organizasyonda Nisanur Erbil, yarı finalde Koreli Yoonseo Kim’e 15-14 mağlup olarak final şansını kaçırdı ve bronz madalya kazandı.

06 Kasım 2022, Pazar 06:58 Son Güncelleme:
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Nisanur Erbil'den bronz madalya

Eskrim Genç Kadınlar Kılıç Dünya Kupası'nda milli sporcu Nisanur Erbil, üçüncü oldu. Kazakistan'da devam eden organizasyonda Nisanur Erbil, yarı finalde Koreli Yoonseo Kim’e 15-14 mağlup olarak final şansını kaçırdı ve bronz madalya kazandı.

Milli sporcu Nil Güngör 7'inci, Damla Demirkol 11'inci, Begüm Alkaya 18'inci, Pınar Miray Şişik 21'inci, Zehra Kerem 23'üncü sırada turnuvayı tamamladı. Gençler Dünya Kupası bugün takım müsabakaları ile devam edecek.


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