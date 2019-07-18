Nippo - Vini Fantini takımı sezon sonunda kapanıyor

2020 sezonunda iki Fransız ekibi Cofidis ve Total Direct Energie’nin World Tour seviyesine yükseltilmesi kararına karşılık kapatılmasına karar verilen İtalyan ekibi Nippo-Vini’nin takım direktörü Francesco Pelosi, La Gazzetta dello Sport’ a yaptığı açıkalamada; “UCI’nin 2020 reformları ile birlikte takımlar, daha az yarış garantisine karşılık daha büyük bir bütçe ihtiyacıyla karşı karşıya kalacak” dedi.

“Bizim statümüzdeki bir takımın, sporcu ve personel giderlerini karşılaması ve UCI ProSeries ( UCI’nin pro-continental seviyedeki organizasyonları tanımlamada kullandığı yeni isim) yarışlarına katılması için yaklaşık 2.8 milyon Euro gibi bir bütçe gerekiyorken yeni sezonda bu ücret 4.5 milyon Euro olarak karşımıza çıkacak.” diyerek sözlerine devam eden Pelosi, bu durumda devam etmenin mümkün olmadığını ve yapılacak en mantıklı hareketin, başka takımlarla güç birliği kurmak olduğunu bildirdi.

Takım direktörü Pelosi, Nippo-Vini Fantini’nin yine bir İtalyan ekibi olan Bardiani-CSF ile birleşeceği söylentileriyle ilgili olarak herhangi bir yorumda bulunmadı.

İtalyan ekibi, bu yıl hem Tour of Antalya hem de Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu kapsamında Türkiye’ye gelerek iki yarışta da mücadele etmişti.

(Cyclist)