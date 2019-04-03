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Ninja’dan büyük tepki: “Lütfen bu fotoğrafımı kullanmayı kesin!”

Ninja’dan fotoğraf tepkisi: Yıldız isim yabancı bir espor haber sitesinin kullandığı fotoğraf için sosyal medyada tepki gösterdi.

03 Nisan 2019, Çarşamba 11:41
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Ninja’dan büyük tepki: “Lütfen bu fotoğrafımı kullanmayı kesin!”

Yabancı bir espor haber sitesi Ninja’nın popüler bir fotoğrafını haber kapak fotoğrafı olarak kullandı. Ancak ünlü yayıncı beklemedikleri bir tepki verdi.

Dexerto isimli yabancı espor haber sitesi dün Fortnite yıldızı ile ilgili bir haber yayımladı. Haber fotoğrafı olarak da yıldız ismin eski ama popüler bir fotoğrafını kullanan siteye, yıldız isim sosyal medyadan tepki gösterdi. Sitenin fotoğrafı kaldırmasını isteyen Ninja, beklediğini de çok geçmeden aldı.

Haber sitesi yıldız ismin yukarıdaki fotoğrafını kullanmıştı. “En iyi Twitch yayıncısı kim?” konulu haberde eski bir fotoğrafı kullanılınca ünlü yayıncı sosyal medyadan haberin altına yorum yaptı. Haber sitesi de çok geçmeden fotoğrafı güncelledi. Bu fotoğrafı birçok yerde hala kullanılan yıldızın haber sitesinden neden böyle bir talepte bulunduğu ise bilinmiyor.

Kaynak: Playerbros

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