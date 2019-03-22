Ninja’dan Avrupa çıkarması

Twitch fenomeni, Paris’te hem Paris Saint-Germain’in yıldızı Neymar Jr ile buluştu hem de Corentin ‘’Gotaga’’ Houssein’in canlı yayınına konuk olarak Fransız hayranlarına sürpriz yapmış oldu.

Paris’ten Salzburg’a geçerek yolculuğuna devam eden Ninja, Salzburg’da bulunan Hangar-7’de canlı yayın yaptı ve hayranlarına eşsiz bir deneyim yaşattı.

ABD doğumlu yayıncı Tyler ‘’Ninja’’ Blevins, Avrupa çıkarması yaparak hayranlarıyla buluştu. 13 milyon takipçisiyle Twitch platformunun en çok takip edilen ismi olan Tyler ‘’Ninja’’ Blevins, ilk olarak Paris’i ziyaret etti ve Paris Saint-Germain - Manchester United arasında gerçekleştirilen Şampiyon Ligi maçında Brezilyalı yıldız Neymar Jr ile buluştu. Paris’te ki yolculuğuna devam eden Ninja, Fransız yayıncı Corentin ‘’Gotaga’’ Houssein yayınına konuk olarak 200.000 izleyici önünde Fransızca öğrenmeye çalıştı.

Tyler ‘’Ninja’’ Blevins, ikinci durağı olan Salzburg’da bulunan ünlü Hangar-7’yi gezerek birbirinden özel uçaklar, arabalar ve helikopterler arasında canlı yayın yapma fırsatı yakaladı. Sazlburg’dan Varşova’ya geçen oyun fenomeni Tyler’’Ninja’’Blevins burada 500 hayranıyla buluşarak, 5 saat süren eğlenceli bir yayın yaptı.



