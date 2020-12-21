Ninja artık Fall Guys’ta

Ninja, G2 Esports, AimLab ve Mr. Beast, Fall Guys Battle of the Brands yarışmasında fiziksel engelli oyunculara bağışlanacak 1 milyon dolarlık bir iddia ile mücadele etmişti. İki organizasyon ve yayıncının yer aldığı yarışmada bahis için ortaya konan şeylerden bir diğeri ise özel kıyafetler ve skin oldu.

“Bir süre önce, Special Effect’e en çok bağış yapan isimlerin Fall Guys'a kostümlerini ekleyeceğimizi söylemiştik. Ninja, MrBeastYT, aimlab ve G2esports 1 milyon dolar bağışta bulundu!

İlk önce Ninja geliyor… yarın mağazada olacak!”

Ninja bu isimler arasında kendi kostüm ve skin’ini alan ilk isim oldu.

Hürriyet