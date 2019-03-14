Ninja Apex Legend oynamak için 1 milyon Dolar aldı!

Twitch dünyasının en çok izlenen yayıncılarından Ninja ve Shroud için yeni bir iddia gündemde. Fortnite‘ın Twitch’teki popülerliğiyle birlikte çok büyük kitlelere ulaşan Ninja ve espor kariyerinin ardından Twitch’in en çok izlenen kanallarından biri haline gelen Shroud için Reuters’ta bir haber paylaşıldı.

Reuters’ın, kaynaklarından aldığı bilgide Ninja’nın ve Shroud’un Apex Legends için aldığı para gündeme geldi. Verilen bilgilere göre Ninja, Apex Legends oynamak için 1 milyon dolar almış.

Ninja’nın 1 milyon dolar karşılığında Apex Legends oynadığını iddia eden Reuters, Shroud’un da bu yapımı oynamak için para aldığından bahsetti. Shroud’un ne kadar aldığını yazmayan Reuters, ayrıca Electronic Arts’ın Apex Legends’ı paylaştıktan sonra hisselerinde 4 milyar dolar büyüme görüldüğünün altını çizdi. (Playerbros)