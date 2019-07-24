Gürkan DURAL/BURSA, (DHA)- Transfer döneminin hızlı kulübü Nilüfer Belediyespor, kadın voleybol ve erkek hentbol takımlarına takviyelerini sürdürüyor. Yeşil-mavi-beyazlı ekip, iki branşta toplam 5 oyuncuyla daha sözleşme imzaladı.

Nilüfer ve Bursa’yı hem voleybol hem de hentbolda en üst ligde temsil eden Nilüfer Belediyespor, transfer döneminde bir yandan oyuncularıyla sözleşme yenilerken, diğer yandan da yeni takviyeler yapıyor. Vestel Venus Sultanlar Ligi’nde mücadele eden Nilüfer Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, son olarak Beylikdüzü Voleybol İhtisas’tan orta oyuncu Sabriye Gönülkırmaz ve Samsun Büyükşehir Belediyesi Anakent’ten orta oyuncu Aybüke Özdemir’i transfer etti. Nilüfer ekibi iç transferde de pasör Buse Ünal ile sözleşme yeniledi.

HENTBOLDA DA İKİ İMZA

Nilüfer Belediyespor hentbolda da iç ve dış transfer çalışmalarına devam ediyor. Bursa temsilcisi son olarak genç oyuncusu Ömür Pehlivan’ın sözleşmesini 1 yıl daha uzattı.

Nilüfer Belediyespor altyapısından yetişen 22 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Ömür Pehlivan, kulüp tesislerinde Başkan Muhammet Aydın ile bir araya gelerek sözleşmeye imza attı. Nilüfer ekibi dış transferde de kadrosuna takviye yapıyor. Mavi-yeşil-beyazlı ekip son olarak Adıyaman Belediyespor’dan 25 yaşındaki oyun kurucu Kostantyn Ustymenko’yu sözleşme imzalayarak kadrosuna kattı.



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