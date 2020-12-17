Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)

TVF Kadınlar 2. Lig 2. Grup’ta mücadele eden Nilüfer Belediyespor, Cedence Gölcük İhsaniyespor ile gerçekleştirdiği heyecan dolu karşılaşmada rakibini 3-1 yenerek 3. sıradaki yerini korudu.

Nilüfer Belediyespor, altyapısında oynayan genç kızların tecrübe kazanması için yer aldığı TVF Kadınlar 2. Lig 2. Grup’ta başarı ile mücadele ediyor. Nilüfer Belediyespor , 10. hafta maçını Cedence Gölcük İhsaniyespor ile Cengiz Göllü Voleybol Salonu’nda yaptı.

İlk sete etkili ataklarla başlayan Nilüferli voleybolcular teknik molaya 12-10 önde girdi. Gölcük ekibi set ortalarında önce eşitliği sağladı ardından da file önü üstünlüğünü ele geçirerek bu seti 25-22 kazandı. Nilüfer Belediyespor İkinci sete üst üste bulduğu sayılar ile etkili başladı. Set boyu etkin oyununu sürdüren Nilüfer ekibi, bu seti 25-20 kazanarak setlerde 1-1’lik eşitliği sağladı.

Üçüncü setin başlarında Cedence Gölcük İhsaniyespor 11-5 üstünlüğü yakaladı. Nilüferli genç kızlar savunmada direnç göstererek rakibini yakalamayı başardı. Heyecanın zirveye çıktığı set sonlarında mavi yeşil beyazlılar seti 25-23 kazandı. Dördüncü sete 6-0 lık seri ile başlayan Nilüfer Belediyespor oldu. Gölcük ekibi oyunda dengeyi kurarak sete ortak oldu. Yine set sonlarında her iki takım da olağanüstü efor ortaya koydu. Bulduğu atakları iyi değerlendiren Nilüferli voleybolcular bu seti 25-21 maçı da 3-1 kazandı.

Oynadığı 7 maçta 5 galibiyet ve 15 puan toplayan Nilüfer’in sultanları ligde averajla 3. sıradaki yerini korudu. Nilüfer Belediyespor ilk yarının son maçında kendisiyle aynı puana sahip olan lig ikincisi Tepebaşı Gençlikspor ile 20 Aralık Pazar günü Eskişehir’de karşılaşacak.

(FOTOĞRAFLI)