Nilüfer Belediyespor Erkek Hentbol Takımı, yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdürüyor. Mavi yeşil beyazlı ekip, 5’i genç takımdan olmak üzere toplam 8 oyuncu ile sözleşme imzaladı. Daha önce de 4 yıl boyunca Nilüfer Belediyespor formasını giyen Milli kaleci Kayhan Akat ve geçen sezonun ilk yarısında yeşil mavi beyazlı formayı giyen orta oyun kurucu Enes Gümüşok, yuvaya geri döndü. Nilüfer Belediyespor, iç transferde de sağ kanatta görev yapan 21 yaşındaki Emre Gümüştaş’ın da sözleşmesini yeniledi.

ALTYAPIDAN 5 OYUNCU DAHA

Nilüfer Belediyespor Erkek Hentbol Takımı, genç takımda yer alan ve geçtiğimiz sezon tecrübe kazanmaları için THF 1'inci Lig ekiplerinden Bahçeşehir Koleji’ne kiralanan 5 genç oyuncusunu da, A takıma yükseltti. Mavi yeşil beyazlı ekibin altyapısından yetişen 20 yaşındaki pivot Efe Erdem Yazıcı, 19 yaşındaki sol kanat Şuça Pınar, 19 yaşındaki sağ kanat Ahmet Aydın, 20 yaşındaki orta oyun kurucu Can Işıkdoğu ve 19 yaşındaki sağ oyun kurucu Burak Can Özdaş, sözleşme imzalayarak profesyonelliğe adım attılar. Son atılan imzalarla birlikte Nilüfer Belediyespor Erkek Hentbol Takımı kadrosunda bulunan 15 oyuncunun 11’i, kendi altyapısından yetişen sporculardan oluştu.