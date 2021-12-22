Misli.com Sultanlar Ligi ekiplerinden Nilüfer Belediyespor'da başantrenör Dehri Can Dehrioğlu ve yardımcı antrenörü Tamer Altay ile yollar ayrıldı. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''2020-2021 sezonundan bugüne Nilüfer Belediyespor Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Dehri Can Dehrioğlu ve Yardımcı Antrenörü Tamer Altay olan sözleşmemiz karşılıklı anlaşma neticesinde sona ermiştir. Kendilerine takımımıza verdikleri katkılardan dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz.''

''2020-2021 sezonundan bugüne Nilüfer Belediyespor Kadın Voleybol Takımı Yardımcı Antrenörü Tamer Altay ile olan sözleşmemiz karşılıklı anlaşma neticesinde sona ermiştir. Kendisine takımımıza verdiği katkılardan dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.''