Nilüfer Belediyespor - Türk Hava Yolları: 3-2

TVF Vestel Venus Sultanlar Ligi Play-off 5-8'incilik etabı ilk maçında Nilüfer Belediyespor, Türk Hava Yolları'nı 3-2 yendi.

10 Nisan 2019, Çarşamba 22:42
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Nilüfer Belediyespor - Türk Hava Yolları: 3-2

TVF Vestel Venus Sultanlar Ligi Play-off 5-8'incilik etabı ilk maçında Nilüfer Belediyespor, Türk Hava Yolları'nı 3-2 yendi.

Nilüfer Belediyespor, TVF Cengiz Göllü Voleybol Salonu'nda Türk Hava Yolları'nı ağırladı. Heyecan dolu geçen mücadeleden Bursa temsilcisi galibiyetle ayrıldı. Nilüfer Belediyespor, 139 dakika süren zorlu karşılaşmada rakibini 3-2 yendi. Maçın rövanşı 13 Nisan Cumartesi günü saat 16.30'da İstanbul Burhan Felek Salonu'nda oynanacak.

SALON: Cengiz Göllü 

HAKEMLER: Hakkı Demiralay, Yasin Okumuş

NİLÜFER BELEDİYESPOR: Bailey, Özgenur Yurtdagülen, Buse Ünal, Bytsenko, Lazic, Selin Hazal Arifoğlu (Aylin Sarıoğlu, Aslı Tecimer, Elif Boran) 

TÜRK HAVA YOLLARI: Havlickova, Polina, İpek Ercan, Şeyma Ercan, Enright, Özge Kırdar (Funda Bilgi, Berin Yıldırım, Jelena, İrem Çor, Mislina Yağmur Kılıç, Duygu Arslan)

SETLER: 21-25, 25-19, 24-26, 25-20, 15-9

SÜRE: 139 dakika (29, 30, 31, 26, 23)

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