Nilüfer Belediyespor- Karayolları maç sonucu: 3-2

Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi’nin 15. haftasında Nilüfer Belediyespor, sahasında Karayolları’nı 3-2 yendi.

27 Ocak 2019, Pazar 23:57
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Nilüfer Belediyespor- Karayolları maç sonucu: 3-2

Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi’nin 15. haftasında Nilüfer Belediyespor, sahasında Karayolları’nı 3-2 yendi.

Salon: Cengiz Göllü

Hakemler: Serdar Nişancıoğlu, Tuncay Sevim

Nilüfer Belediyespor: Bailey, Özgenur Yurtdagülen, Buse Ünal, Bytsenko, Lazic, Hande Korkut, (Aylin Sarıoğlu, Aslı Tecimer, Elif Boran, Selin Hazal Arifoğlu)

Karayolları: Marina, Elif Şahin, Yulia, Saliha Şahin, Yasemin Güveli, Mariana Aydın (Betül Esra Çetin, Tuğçe Ceyhan, Gülçin Doğan, Kübra Kegan, Yasemin Özel)

Setler: 25-20, 25-21, 24-26, 12-25, 15-12

Süre: 134 dakika (29, 29, 35, 23, 18)

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