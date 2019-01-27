Nilüfer Belediyespor- Karayolları maç sonucu: 3-2

Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi’nin 15. haftasında Nilüfer Belediyespor, sahasında Karayolları’nı 3-2 yendi.
Salon: Cengiz Göllü
Hakemler: Serdar Nişancıoğlu, Tuncay Sevim
Nilüfer Belediyespor: Bailey, Özgenur Yurtdagülen, Buse Ünal, Bytsenko, Lazic, Hande Korkut, (Aylin Sarıoğlu, Aslı Tecimer, Elif Boran, Selin Hazal Arifoğlu)
Karayolları: Marina, Elif Şahin, Yulia, Saliha Şahin, Yasemin Güveli, Mariana Aydın (Betül Esra Çetin, Tuğçe Ceyhan, Gülçin Doğan, Kübra Kegan, Yasemin Özel)
Setler: 25-20, 25-21, 24-26, 12-25, 15-12
Süre: 134 dakika (29, 29, 35, 23, 18)