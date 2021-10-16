Nilüfer Belediyespor-Karayolları maç sonucu: 3-1

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi 3. hafta karşılaşmasında Nilüfer Belediyespor, Karayolları’nı 3-1 yendi.
Salon: TVF Cengiz Göllü
Hakemler: Erol Akbulut, Mehmet Topal
Nilüfer Belediyespor: Ecenur Aksoy, Humay Topaloğlu, Sudenaz Uzun, Deniz Emrelli, Hilal Kocakara, Maglio (Buse Kayacan, Aslı Tecimer, Bytsenko)
Karayolları: Gizem Mısra Aşçı, Gerasymova, Merve Nezir, Ayçin Akyol, Tuğçe Ceyhan, Gözde Yılmaz (Gülçin Doğan, Selin Navruz, Yasemin Özel, Kübra Kegan, Fatmanur Yılmaz)
Setler: 25-19, 16-25, 25-17, 25-21
Süre: 120 dakika (27, 29, 31, 33)