Nilüfer Belediyespor kadrolarına güç katıyor

Muammer İRTEM/NİLÜFER,(Bursa),(DHA) - BURSA'nın Nilüfer ilçesinde, yeni sezonda voleybol ve hentbolda başarı hedefleyen Nilüfer Belediyespor, yaptığı iç ve dış transferlerle kadrolarını güçlendirmeye devam ediyor.

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Nilüfer Belediyespor, hentbol ve voleybolda yeni sözleşmeler imzaladı. Nilüfer Belediyespor voleybolda iç transferde Resmiye Çakmak ile yeni sezon için sözleşme tazeledi. Geçen yıl da Nilüfer ekibinde ter döken Resmiye Çakmak libero mevkiinde görev yapıyor. Mavi yeşil beyazlı ekip dış transferde de smaçör Hümay Topaloğlu’nu kadrosuna kattı. Daha önce Fenerbahçe, Yeşilyurt ve Beşiktaş’ta forma giyen Hümay Topaloğlu, yeni sezonda kendisini Nilüfer Belediyesporlu yapan sözleşmeye imza attı.

HENTBOLDA İKİ İMZA

Nilüfer Belediyespor hentbolda da yeni sezona iddialı bir kadroyla girmek istiyor. Nilüfer ekibi iç transferde Emre Gümüştaş ile sözleşme yenilerken, Göztepe’den oyun kurucu Enes Gümüşok’u da kadrosuna kattı. Nilüfer Belediyespor daha önce Adnan Tayfur, Durmuş Mutlu, Yasin Çalışkan, Ramazan Mutlu ve Hüseyin Bereket ile sözleşme imzalamıştı.

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