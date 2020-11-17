Gürkan DURAL/BURSA DHA-HENTBOL Erkekler Süper Ligi 6. haftasına lider giren Nilüfer Belediyespor, karşılaştığı Beykoz Belediyespor ile 30-30 berabere kalarak 1 maç eksiğine rağmen yenilgisiz liderliğini sürdürdü.

Erkekler Hentbol Süper Ligi'nde mücadele eden Nilüfer Belediyespor, evinde kendisi gibi namağlup Beykoz Belediye Gençlik'le karşı karşıya geldi. Üçevler Spor Tesisleri'ndeki karşılaşmanın her dakikası çekişmeli geçti.

Ligin iki güçlü takımının mücadele ettiği maçta Nilüferli hentbolcular ilk yarıyı 15-14 önde tamamladı. İkinci yarının başlamasıyla birlikte konuk ekip Beykoz Belediyespor geliştirdiği hızlı hücumlarla 45. dakikaya 4 sayı farkla 24-20 önde girdi. Nilüfer Belediyesi aldığı molanın ardından oyunda dengeyi kurarak bitime 3 dakika kala 28-28 eşitliği yakaladı. Her anı büyük çekişme ve heyecana sahne olan son dakikalarda iki takım da eline geçen galibiyet fırsatlarını değerlendiremeyerek maçtan 30-30 beraberlikle ayrıldı ve 1'er puanı paylaştı.

Nilüfer Belediyespor ligde oynadığı 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik alarak 9 puan topladı ve +22 gol averajıyla yenilgisiz liderliğini sürdürdü. Nilüfer Belediyespor 3. hafta erteleme maçında 18 Kasım 2020 Çarşamba günü deplasmanda Ümitköy And. İHL Başkent Akademi ile karşılaşacak.

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