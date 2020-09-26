Nilüfer Belediyespor - Eczacıbaşı VitrA maç sonucu: 0-3

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi 5. hafta mücadelesinde Eczacıbaşı VitrA, deplasmanda Nilüfer Belediyespor’u 3-0 yendi.
Salon: Cengiz Göllü
Hakemler: Sadettin Deneri, Ali İhsan Gözü
Nilüfer Belediyespor: Buse Ünal, Fulden Ural, Yasemin Yıldırım, Johnson, Wilhite, Maglio (Buse Kayacan, Aslı Tecimer, Merve Nezir)
Eczacıbaşı VitrA: Elif Şahin, Thompson, Ogbogu, Boskovic, Hande Baladın, Beyza Arıcı (Simge Şebnem Aköz, Saliha Şahin, Fatma Yıldırım)
Setler: 17-25, 17-25, 17-25
Süre: 72 dakika (27, 23, 22)