Nilüfer Belediyespor: 0 - Aydın Büyükşehir Belediyespor: 3

Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi’nin 3. haftasında Aydın Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Nilüfer Belediyespor’u 3-0 yendi.

19 Ekim 2019, Cumartesi 20:20
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Nilüfer Belediyespor: 0 - Aydın Büyükşehir Belediyespor: 3

Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi’nin 3. haftasında Aydın Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Nilüfer Belediyespor’u 3-0 yendi.

Nilüfer Belediyespor: 0 - Aydın Büyükşehir Belediyespor: 3

Salon: Cengiz Göllü

Hakemler: Yavuz Akdemir, Sadettin Deneri

Nilüfer Belediyespor: Helene, Buse Ünal, Hümay Topaloğlu, Sabriye Gönülkırmaz, Katerina, Merve İkbal Albayrak (Buse Kayacan, Ceren Çınar, Aybüke Özdemir)

Aydın Büyükşehir Belediyespor: Celeste, Maret, Meryem Boz, Sobolska, Hande Korkut, Ezgi Dilek (Bihter Dumanoğlu)

Setler: 18-25, 20-25, 20-25

Süre: 28, 29, 29 (86 dakika)

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