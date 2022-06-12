Turkish Airlines EuroLeague'de bu sezon Play-Off dışında kalan ancak Anadolu Efes ile ING Basketbol Süper Ligi’nde şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe Beko'da gelecek sezon kadroya dahil edilecek isimler büyük bir merakla bekleniyor.

Gelecek sezona güçlü bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe'nin gündeminde yer aldığı iddia edilen CSKA Moskova'nın pivotu Nikola Milutinov'un menajeri flaş açıklamalarda bulundu.

Rus basınına konuşan yıldız basketbolcunun menajeri Gheorghe Panu, "Nikola'nın bir yıl daha sözleşmesi var Fenerbahçe, Olympiakos ve Virtus Bologna ile ilgili haberler doğru değil." sözleri ile iddiaları reddetti.

2020’d yılında Yunan temsilcisi Olympiakos'tan ayrılarak CSKA Moskova'nın kadrosuna katılan Sırp pivot, takımının EuroLeague'den ihraç edilmesinden önce 7.7 sayı ve 6.5 ribaund ortalamaları tutturmuştu.

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