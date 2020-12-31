Nikola Milutinov, EuroLeague tarihine geçti

Turkish Airlines EuroLeague'in 17. maç döneminde Rus ekibi CSKA Moskova, deplasmanda İtalya temsilcisi AX Armani Exchange Olimpia Milan'ı uzatma sonunda 91-87 mağlup etti. CSKA Moskova'nın Sırp pivotu Nikola Milutinov, karşılaşmada sergilediği performansıyla EuroLeague tarihine geçti.

Nikola Milutinov, karşılaşmayı 17 sayı, 19 ribaunt ile tamamlarken ribaunt anlamında kariyer rekorunu kırdı. Milutinov'un aldığı 16 hücum ribaundu ise EuroLeague tarihinde bu alanda ulaşılan en yüksek sayı oldu.

Milutinov'un performansı öncesi EuroLeague'de hücum ribaundu rekoru 11 ile Lollis, Fucka ve Travis Watson arasında paylaşılıyordu.