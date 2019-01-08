Nikola Kalinic: Zor bir müsabaka olacak

Fenerbahçe Beko'nun Turkish Airlines EuroLeague'in 17. haftasında Khimki Moskova ile oynayacağı karşılaşma öncesi oyuncu Nikola Kalinic açıklamalarda bulundu.

Yıldız basketbolcu, “Yeni yılın EuroLeague’deki ilk deplasman maçına çıkacağız. Bu nedenle çok motiveyiz. Banvit’e karşı Türkiye Ligi’nde çok sert bir karşılaşma oynadık ve kaybettik. Ama şimdi reaksiyon göstermeye hazırız. Rakibimizin en önemli oyuncularından biri olan Shved’in bir süredir oynamadığını biliyoruz, buna rağmen zor bir müsabaka olacak. Bence son dönemde hücumda ve savunmada daha güçlü bir takım performansı ortaya koyuyorlar. Savunmada çok fiziksel oynamaya çalıştıklarını da biliyoruz. Bu özelliklerine karşı kendimizi hazırlamaya çalışacağız. Güzel bir karşılaşma oynamaya ve galibiyet serimizi sürdürmeye gayret edeceğiz. Her maçı daha iyi oynamaya ve sezonun en önemli maçlarına hazır olmaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.