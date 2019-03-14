Nikola Kalinic öğrencilerle buluştu

Fenerbahçe Beko'nun başarılı oyuncusu Nikola Kalinic, Fenerbahçe Anadolu Lisesi'ne sürpriz bir ziyarette bulundu.

14 Mart 2019, Perşembe 15:30
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Nikola Kalinic öğrencilerle buluştu

Fenerbahçe Beko'nun başarılı oyuncusu Nikola Kalinic, Fenerbahçe Anadolu Lisesi'ne sürpriz bir ziyarette bulundu.

Sarı-Lacivertli kulüpten yapılan açıklama şöyle:

"Erkek Basketbol Takımımız Fenerbahçe Beko'nun başarılı oyuncusu Nikola Kalinic, Fenerbahçe Anadolu Lisesi'ne sürpriz bir ziyarette bulundu.

Okulun konferans salonunda gerçekleştirilen söyleşiye Nikola Kalinic'in yanı sıra öğrenciler ve öğretmenler katıldı.

Etkinlikte Fenerbahçe Beko Basketbol Operasyonları Direktörü Defne Patır da yer aldı.

Sırp basketbolcu öğrencilerin sorularını cevaplarken, söyleşide eğlenceli anlar da yaşandı. Keyifli etkinlik toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi."

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