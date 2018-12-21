Calcio Mercato'nun haberine göre golcü arayışlarını sürdüren Beşiktaş Atletico Madrid'in 30 yaşındaki Hırvat forvet oyuncusu Nikola Kalinic ile ilgileniyor. Bu sezon La Liga'da 10 maçta şans bulan Kalinic'in kulübü ile 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Peki, Nikola Kalinic kimdir, kaç yaşında? Nikola Kalinic'in kariyeri ve detaylar haberimizde...

Nikola Kalinic kimdir?

Nikola Kalinic 5 Ocak 1988 Solin Hırvatistan doğumlu... 1.87 boyundaki forvet Nova Kennedy kulübünde futbola başladı.

2005-2009 yılları arasında Hajduk Split takımında forma giydi ve 59 maçta 32 gol attı. 2009 yılında Blacburg Rovers'a tranfser oldu. 44 maça çıkan Hırvat forvet 7 gol atma başarısı gösterdi. Daha sonra Dnipro'ya dönen Kalinic bir kez daha küllerinden doğdu. 86 maçta 37 gol atarak dikkatleri üzerine çekti. Dnipro'dan 5.5 milyon Euro karşılığında Fiorentina'nın yolunu tuttu.

Milan 22 milyon Euro ödedi

30 yaşındaki futbolcu, geçen sezon başında Fiorentina’dan Milan’a kiralanmış, İtalyan ekibi sezon sonunda 22 milyon Euro’ya Kalinic’in bonservisini almıştı. Milan, daha sonra Kalinic’i 15 milyon 500 bin Euro’ya Atletico Madrid’e satmıştı. İspanyol ekibi ile 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan Hırvat golcü, bu sezon 14 maçta forma giyip 3 gole imza attı.

2008 yılından bu yana 29 maçta forma giyen Kalinic 11 gol atma başarısı gösterdi.



