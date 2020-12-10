Nikola Kalinic: EuroLeague şampiyonluğu hayatımın en güzel anlarıydı

Sarı-lacivertli ekipte geçirdiği dönemde Turkish Airlines EuroLeague şampiyonluğu yaşayan kadronun önemli parçalarından birisi olan Kalinic, bu başarı hakkında “Kendimizi muhteşem hissetmiştik. EuroLeague şampiyonluğu her zaman hayalini kurduğumuz bir şeydi. Oyuncu olarak yaptığımız antrenmanlar, döktüğümüz terler, tüm çalışmalarımız karşılığını vermişti. EuroLeague şampiyonluğu profesyonel basketbol kariyerimin hatta hayatımın en güzel anlarıydı.” ifadelerini kullandı.

Daha sonra Valencia’ya transfer olmasının arkasında yatan nedenleri de paylaşan Kalinic, “Bir değişikliğe ihtiyacım vardı. Ortam, şehir, iklim ve etrafımdaki insanları değiştirmeye ihtiyacım vardı. Yeni hedeflerim var. Çok iyi ve heyecan verici bir takımımız olduğunu düşünüyorum. İzlemesi keyifli ve mücadele etmesi zor bir takımız. Valencia’nın güzel iklimi, buradaki güzel insanların ve harika bir şehirde yaşayacak olmanın burayı tercih etmemde etkileri oldu. Birbirimize yalan söylemeye gerek yok burasının güzel sahilleri de beni cezbetti.” açıklamalarını yaptı.

Kalinic, takım olarak EuroLeague Final Four’unu hedeflediklerini de “Takımdaki en büyük oyuncu değilim ama kariyerim boyunca birçok önemli ve büyük maç oynadım. Bu yüzden tecrübe anlamında takıma yardımcı olabileceğimi düşünüyorum. Takım olarak güzel şeyler başarabileceğimizi düşünüyorum. Eğer takım olarak sağlıklı olursak ve her şey yolunda giderse Final Four’a kalabiliriz. Hedefimizi yükseğe koymak istiyoruz.” sözleriyle belirtti.