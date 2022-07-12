Nikola Kalinic, Barcelona ile 2 yıllık anlaşmaya vardı

Turkish Airlines EuroLeague ekiplerinden Barcelona, daha İspanya Ligi'ndeki haklarını aldığı Nikola Kalinic ile 2 yıllık anlaşmaya vardı.

Kulüpten yapılan açıklamada Nikola Kalinic ile 30 Haziran 2024'e kadar geçerli olacak 2 yıllık sözleşme üzerinden anlaşma sağlandığı duyuruldu. Ayrıca tecrübeli basketbolcunun sağlık kontrollerinin ardından sözleşmeyi imzalayacağı belirtildi.

Jan Vesely ile buluştular

Ülkemizde daha önce Fenerbahçe forması giyen ve aynı zamanda Sarı-Lacivertli ekibin EuroLeague şampiyonluğunda kadronun önemli isimleri arasında yer alan Kalinic, Barcelona'da eski takım arkadaşı Jan Vesely ile yeniden buluştu. Fenerbahçe'den ayrılan Vesely de Barcelona'ya imza atmıştı.

Kalinic geçtiğimiz sezon Kızılyıldız ile EuroLeague'de 12.6 sayı, 3.9 ribaund ve 3.4 sayı ortalamaları ile mücadele etmişti.



