Nikola Jokic NBA tarihine geçti! 264 milyon dolar...

NBA 2022 yazında serbest oyuncu transfer piyasası resmen açıldı ve hareketlilik başladı. NBA’de üst üste iki kez MVP ödülünün sahibi olan Denver Nuggets'ın Sırp yıldızı Nikola Jokic’in geleceği de belli oldu.

The Athletic’te yer alan habere göre; MVP Nikola Jokic, Denver Nuggets ile yeni sözleşme imzalaya karar verdi. Nuggets ile süpermaksimum bir kontrata imza atacak olan Jokic’in bu kontratı tarihe de geçecek.

Nikola Jokic, 264 milyon dolar karşılığında Denver Nuggets ile 5 yıllık yeni sözleşme imzaladı. Bu anlaşma NBA tarihinin en pahalı sözleşmesi olarak da tarihe geçti.