Erken elenmelerine rağmen EuroBasket’teki en iyi takım olduklarını düşündüğünü söyleyen Nikola Jokic, Dünya Kupası’na katılmaları durumunda madalya kazanmak için elinden gelenin en iyisini yapacağını belirterek şöyle konuştu:

“Eğer Dünya Kupası kadrosunda yer alırsam madalya kazanabilmek için elimden gelenin en iyisini yapacağım. Geçen yaz EuroBasket’e formda geldim, bütün yaz antrenman yapmıştım. Ayrıca bireysel motivasyonum da çok yüksekti çünkü EuroBasket’i kazanma şansımız yüksekti. Takımdaki tüm oyuncular arasında çok iyi bir bağ vardı. Son 16 Turu’nda İtalya’ya kaybedip elenmemize rağmen takım arkadaşlarımla oynamaktan çok büyük keyif aldım, onlarla aynı soyunma odasını paylaşmak benim için mutluluktu. Bence EuroBasket’teki en iyi takım bizdik. Elbette alınan sonuçlar beni doğrulamıyor ama bu benim kişisel görüşüm.

Yazın Yunanistan’a karşı oynadığımız hazırlık maçı çok güzeldi. Uzun bir aradan sonra Sırbistan formasıyla ilk maçımdı ve karşımızda Giannis Antetokounmpo’lu Yunanistan vardı. Giannis’e karşı taraftarlarımız önünde oynamak gurur vericiydi. Bu hazırlık maçını sadece Avrupalı basketbolseverler değil, tüm dünyadaki basketbolseverler takip etmişti. O maç sayesinde ülkemizin ve hatta Avrupa basketbolunun tanıtımı çok iyi yapıldı. Hatta bazı Denver Nuggets muhabirleri bile maçı yerinde takip etmişlerdi. Milli takım için oynamak çok başka bir duygu. Bunu başka bir şeyle kıyaslayamazsınız.”

FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri’nde I Grubu’nda yer alan Sırbistan, şubat ayında oynanacak elemelerde kalan iki maçından birini kazandığı takdirde Dünya Kupası’na katılma hakkı elde edecek.