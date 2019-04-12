Bundesliga devi Bayern Münih, dün Robert Lewandowski ile Kingsley Coman arasında yaşandığı iddia edilen kavgayla sarsılmıştı. Almanların en yüksek tirajlı gazetesi Bild'in gündeme taşıdığı olay, bugün Bavyera ekibinin teknik direktörü Niko Kovac tarafından da doğrulandı.

Hafta sonunda Fortuna Düsseldorf ile oynayacakları lig maçının öncesinde kameraların karşısına geçen Hırvat teknik adam, dün yumruk yumruğa kavga ettiği öne sürülen iki oyuncu hakkında herhangi bir yaptırımın uygulanmayacağını belirterek şunları söyledi:

"Antrenman sonrası üçümüz bir araya gelerek bu konuyu konuştuk. Her iki oyuncu da birbirlerinden özür diledi ve konu kapandı. Her iki oyuncu da anlayışlı davrandı ve önemli olan da bu. Konuyla ilgili daha fazla konuşmayacağım. Zira artık pazar günü çıkacağımız mücadeleye odaklanmış durumdayız."

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler