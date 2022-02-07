Bayern Münih ile sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Niklas Süle, Alman ekibinden ayrılmaya hazırlanıyor. Borussia Dortmund 26 yaşındaki stoper ile anlaşmaya vardığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada 2022 yazında sözleşmesi sona erecek olan Niklas Süle ile 2022/23 sezonu için anlaşmaya varıldığı ve sözleşme imzalandığı duyuruldu.

Bayern'in teklifini reddetti

Alman basını Bild'de yer alan habere göre geçtiğimiz günlerde Bayern Münih'ten 10 milyon Euro'luk bir sözleşme uzatma teklifi alan Alman stoper, takımın diğer futbolcularına benzer bir şekilde 15 milyon Euro'luk bir teklif beklediği için bu yaklaşımı reddetti.

Nagelsmann gelişmelerden memnun değil

Süle ile çok iyi bir ilişkisi olan ve yaklaşık 10 yıldır birbirlerini tanıyan Bayern Münih teknik direktörü Julian Nagelsmann ise savunma oyuncusunun ayrılığından memnun değil ve oyuncusuna güveniyor.

2017 yılında Hoffenheim'dan Bayern Münih'e transfer olan 26 yaşındaki savunma oyuncusu, bu sezon 26 maçta görev yaptı.



