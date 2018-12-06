Bu yeni işbirliğinin ürünü, futbolcuların ve dünya çapındaki milyonlarca futbol severin, futbolun dijital versiyonuna duydukları tutkuya da bir övgü niteliği taşıyor.

Nike ve EA SPORTS işbirliğiyle PhantomVSN serisine yeni bir versiyon dahil oldu. Kramponun üst kısmını kaplayan yansıtıcı grafik detaylar, konsol kumandasının tuşlarından ilham alınarak tasarlandı. EA SPORTS logosu ise kramponun dilinde ve kutusunda yer alıyor.

Krampon, oyunun içinde ve yeşil sahada ise Kevin De Bruyne, Fran Kirby ve Federico Bernardeschi’nin ayağında olacak.

EA PORTS X PhantomVSN 12 Aralık’ta satışa sunulacak.



