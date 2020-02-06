Nike, ABD, Güney Kore ve Nijerja’nın 2020 formalarını görücüye çıkarttı. Futbol formaları tasarlanırken sanatın yanı sıra bilim de bu sürece dahil edildi. 300’den fazla futbolcunun ve futbola özgü hareketin verilerini topladığı laboratuvarda başlayan süreçte tasarım ekibi, örnek oluşturmadan önce ürüne hayat vermek için 4D görselleştirme araçlarından faydalandı.

Bu süreç Nike’ın formaların esneme, kıvrılma ve bedene oturma bakımından nasıl performans göstereceğini analiz etmesine yardımcı oluyor. Nike, sonrasında üretime dayalı tasarımdan faydalanarak, önceki Nike formalarına kıyasla yüzde 55 daha hızlı nem filtreleyebilen, yüzde 13 daha iyi nefes alan ve yüzde 10 daha fazla esneyen bir forma üretti. Oldukça isabetli ve hassas şekilde dokunan örgü, gerekli yerlerde kuvvetlendiriliyor, ısıya karşı duyarlı yerlerde ise örgüye havalandırma ekleniyor. Yakından bakıldığında, sonuçlar milli gururu temsil eden görünüşü bozmadan oldukça güçlü bir örgü yapısı yakalandığını ortaya koyuyor.

Üç federasyonun forması görücüye çıkarken diğer federasyonların formaları ise önümüzdeki aylarda piyasada yer alacak.

ABD Formaları Tanıtıldı

ABD Futbol takımı ilk defa 2020 formalarındaki “States” ifadesiyle kendi adına referansta bulunacak. “States” kelimesi deplasman formasının ve çorapların arkasında milli gururu yansıtan unsurlardan, milli marşta giyilen ceketlerin göğüs kısmına ve antrenman üstlüklerinin sırt kısmına varana kadar pek çok yerde göz önünde olacak.

Daha çarpıcı bir görünüm kazanan ve ayrıntılarıyla ön plana çıkan iç saha forması beyaz renk olacak. Mavi yaka, ülkenin bayrağından ilham alarak boynun arkasında yer alan kırmızı beyaz çizgilere doğru geçiş yapıyor. Yan çizgi tasarımı, sert vuruşlarda formanın yandan görünüşünün nasıl değiştiğini ortaya koyan laboratuvar verilerine göre şekillendi. Beyaz çizgi hareketsiz dururken çentikli görünüme sahip ve bacağın vuruş sırasındaki hareketiyle hizalanarak tasarlandı. Nike’ın Futura logosu sol göğüste ve çoraplarda yer alıyor. ABD, 2020 formasında Nike logosunun bu versiyonuna sahip tek federasyon olarak öne çıkıyor.

Deplasman forması, parlak mavi ve kırmızı vurgulara sahip koyu obsidyen rengine sahip. Formadaki soyut desen, Nike’ın tasarım ekibi tarafından elle çizildi ve lüks modadaki kamuflaj benzeri unsurların yükselişinden ilham aldı. Futbolcuların armaların büyük olmasının önemi hakkındaki geri bildirimlerine yanıt olarak, bu formadaki arma ve tüm 2020 federasyon armaları daha dolgun ve göz alıcı durmaları için önceden olduğu gibi elle hissedilebilir hale dönecek.

ABD Futbol takımının koleksiyonunda, ülkenin çeşitli sporlara olan sevgisi ve göze hitap etme ilkesi ön plana çıkıyor. Performans öğelerinde olduğu gibi, “States” ifadesi spor giyimde sıkça vurgulanacak.

Güney Kore forması ülkenin kültürünü yansıtıyor

Güney Kore forması, ülkenin canlı kültürünü ve Hallyu’yu yansıtan büyük çaplı bir tasarım geçirdi. Güney Kore Dalgası, iç saha formasında ülkenin bayrağındaki üçlü çizgiden oluşan dalgalı desenle yansıtıldı. Üçlü çizgiler, isimlerde ve formanın sırt kısmındaki sayılarda da yer alıyor. Vücudun üst kısmındaki canlı pembe renk, gövde ve şortlar üzerinden federasyonun kırmızı rengine doğru dönüşüyor. Geometrik bir beyaz kaplan içeren arma da 2020 formasıyla gelen yenilikler arasında. Yaka ve kollardaki kesimler siyah renge sahip. Bu kısımlardaki siyah çizgiler tonal olarak Kore alfabesinde “Daehan Minguk” ve İngilizcede ise “Korea” kelimelerini içerecek. “Korea” ifadesi çoraplarda da yer alıyor.

Deplasman forması, formada ve çoraplardaki beyaz kaplan baskılarıyla hem saha içinde hem saha dışında cesur bir görünüm sunuyor. Baskıdaki tüm çizgiler Nike’nin tasarım ekibi tarafından elle çizildi. Kore mitolojisinde koruyucu hayvan olduğuna inanılan kutsal beyaz kaplan, cesareti ve gücü simgeliyor. Metalik altın rengindeki Nike amblemi ve arma işlemesiyle son halini alan forma, lüks bir his yaşatmayı amaçlıyor.

Güney Kore’nin genişletilmiş koleksiyonunda tulumlar ve güneş gözlükleri gibi özel ürünlerin yanı sıra geçen senelere kıyasla kadınlara yönelik çok daha fazla kıyafet yer alıyor.

Nijerya formasında agbada kaftanından esinlenildi

2018’de Naija, Nike’nin federasyon forması tasarımlarına yaklaşımında yeni bir standart belirleyen koleksiyonuyla büyük bir değişim başlattı. Nijerya, 2020’de agbada kaftanının geleneksel estetiğini modern futbol tasarımıyla birleştiren bir iç saha forması ile kaldığı yerden devam ediyor. Deseni elle çizilen forma, soyluluğa ve aileye yaptığı vurguyla Nijerya’nın mirasını güçlü bir şekilde yansıtıyor. Nijerya arması altında Nike amblemi olacak şekilde göğüs bölgesine yerleştirildi. Kartal tüyü teması, oyuncu isimleri ve numaralarında da yer alıyor. “Naija” formanın boynunun içinde ve çorapların arkasında yeni bir yazı tipinde görünüyor.

Deplasman formasında tasarım ve el sanatlarında Onaizm’den esinlenildiği göze çarpıyor. Estetik ve yaratıcı şekilde çarpıtılmış bir kartal tüyü, görsel bir etki oluşturmak için yükselen ebatlarda sürekli olarak tekrarlanıyor. Yakadaki hafif V desenleri arkadaki daha belirgin V deseniyle kesişiyor. Hem yaka hem de kolların orta noktasında hafif bir çentik yer alıyor.

Genişletilmiş Naija koleksiyonunda panço, yelek, elbise ve daha fazlası dahil olmak üzere çok çeşitli Süper Kartallar kıyafeti yer alıyor.