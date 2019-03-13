Nike ve UEFA, kadın futbolunu geliştirmek için güçlerini birleştirdi

Nike, UEFA ile önemli bir ortaklığa imza atarak kadın futbolunun gelişiminde gösterdiği kararlılığı pekiştirdi. Nike, üç yıllık anlaşma ile UEFA Kadınlar Futbolu’nun resmi sponsoru olurken Kadınlar Şampiyonlar Ligi ve Kadınlar Euro 2021 dahil olmak üzere UEFA Kadınlar karşılaşmalarının futbol topu tedarikçisi oldu.

Kadın futbolu geçtiğimiz yıllarda popülerlik, katılım ve bilinirlik bakımından hızlı bir gelişme sergiledi. Nike ve UEFA arasında yapılan iş birliği bu gelişime yardımcı olacak niteliğe sahip.

Nike’ın EMEA Genel Müdürü Bert Hoyt konu ile ilgili olarak “Nike ve UEFA Kadın futbolunun sahip olduğu büyük potansiyelin ortaya çıkarılmasını arzuluyor. UEFA tarafından düzenlenen organizasyonlar kulüp ve uluslararası futbol arenasının seçkin kısmını temsil ediyor. Kadın futboluna sağlayacağımız eşsiz yenilikler ve destek ile futbolu gelecek nesil kadın oyuncular için daha da büyüteceğiz” dedi.

Nike futbol topu, mart ayının sonunda oynanacak Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçlarında ilk kez sahada olacak. Nike futbol topu, Kadınlar Euro 2021’nin yanı sıra, her yıl düzenlenen 17 ve 19 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası ve 2021 Kadınlar Salon Futbolu Avrupa Şampiyonası’nda da kullanılacak.

Nike resmi ortak sıfatıyla, UEFA’nın futbolu, Avrupa’da öncü kadın takım sporu haline getirmeyi amaçlayan Together #weplaystrong girişimini destekliyor. Bu ortaklığın Avrupa’da kadınlar futbolu için önemli bir dönüm noktası olacağını dile getiren UEFA’nın Kadınlar Futbolu Sorumlusu Nadine Kessler, konu hakkında şunları dile getirdi: “Sporda eşitliği savunan ve dünyanın her yerinde kadın atletlere destek sağlamasıyla ünlü Nike gibi prestijli global bir markaya sahip olduğumuz için mutluyuz. Düzenleyeceğimiz organizasyonlarla kadın futbolunu daha da geliştirmek ve gerek seyirci gerekse katılımcı açısından daha çok insanın spordan keyif almasını sağlamak amacıyla Nike ile yakın bir iş birliği geliştirmeyi hedefliyoruz.”