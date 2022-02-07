Nike, Mason Greenwood ile olan anlaşmasını feshetti

Greenwood'un, kız arkadaşının sosyal medyada paylaştığı fotoğrafların ardından tecavüz ve saldırı şüphesiyle tutuklandıktan sonra Manchester United tarafından kadro dışı bırakıldı .

Nike sözcüsü Mason Greenwood ile ilişkilerini askıya aldıktan bir hafta sonra, Manchester United forvetinin artık Amerikan çok uluslu şirketi tarafından sponsor olmayacağını açıkladı.

Greenwood'un adını ve numarasını taşıyan formalar United'ın online mağazasında kaldırılırken, 20 yaşındaki genç futbolcu FIFA 22 gibi video oyunlarından da çıkartıldı.



