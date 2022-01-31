Nike, Mason Greenwood ile olan anlaşmasını askıya aldı

20 yaşındaki oyuncu, bir gün önce yayınlanan görüntüler nedeniyle soruşturma altında ve Kırmızı Şeytanlar, "Bir sonraki açıklamaya kadar" kontratı askıya aldı.

Dan Roan'ın açıkladığı üzere, Greenwood'un spor giyim ortağı Nike, soruşturma süresince anlaşmalarını askıya aldı.

Saldırganın tutuklanmasının ardından şirket, "Mason Greenwood ile ilişkimizi askıya aldık. Rahatsız edici iddialardan derin endişe duyuyoruz ve durumu yakından izlemeye devam edeceğiz" dedi.

Manchester United için 129 kez forma giyen Greenwood, şu anda İngiltere milli takımına yönelik iddiaları araştırmaya devam eden Manchester Polisi tarafından gözaltında.