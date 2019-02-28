Nike, ‘Dream Crazier’ ile tüm kadınların mücadelelerini kutluyor

Nike, yeni reklam kampanyası “Dream Crazier” ile engelleri aşan, performanslarında insanları bir araya getirme gücü olan ve farklı jenerasyonlara hayallerinin peşinden koşmakla ilgili ilham veren kadın sporculara odaklanıyor.

Bu yaz Fransa'da gerçekleşecek futbol turnuvası öncesinde Nike’ın spor dünyasındaki kadınları kutlamaya başladığı kampanyanın başlangıcı niteliğindeki filmde; Simone Biles, Ibtihaj Muhammad ve Chloe Kim’in de dahil olduğu dünyanın en iyi sporcuların mücadelelerinden kesitler yer alıyor.

Kampanya filminin seslendirmesini Serena Williams üstleniyor.