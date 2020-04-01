Felaketlerle dolu 2020 yılında kötü haberler gelmeye devam ediyor. Felaketlerle dolu 2020 yılında kötü haberler gelmeye devam ediyor. "Nijerya'ya meteor düştü" iddiası salgın hastalıklar, çekirge istilası ve deprem ile mücadele edilen günlerde sosyal medyayı ikiye böldü. Oldukça geniş bir çukurun açıldığı bölgede meteor iddiaları sonrası yerel kaynaklardan açıklama geldi.

Onlarca insanın dev bir çukurun etrafında toplandığı görüntü sonrası “Nijerya’ya meteor düştü” iddiaları gündeme atıldı. Yine Nijerya resmi kaynaklarından yapılan bilgilendirmede iddiaların gerçeği yansıtmadığı ifade edildi. Bazı sosyal medya kullanıcıları bu iddiayı desteklerken diğer kullanıcılar ise meteorun etkisinin daha fazla olacağını ve bölgede göktaşı ve benzeri maddelerin de olması gerektiğini belirtti. Öte yandan NASA’dan da konuyla ilgili resmi bir açıklama gelmemesi meteor iddiaları biraz daha çürüttü.

Sosyal medyada yer alan bir başka iddia ise oluşan dev çukurun maden ocağındaki göçük nedeniyle oluştuğu yönünde oldu. Peki, meteor nedir?

Nijerya'ya meteor mu düştü?

Salgın hastalıklar, deprem, çekirge istilası ve diğer olaylar dünya gündeminde yerini almaya devam ederken gece saatlerinde Nijerya’dan gelen haber sosyal medyayı ikiye böldü. Onlarca insanın dev bir çukurun etrafında toplandığı görüntü sonrası “Nijerya’ya meteor düştü” iddiaları gündeme atıldı. Yine Nijerya resmi kaynaklarından yapılan bilgilendirmede iddiaların gerçeği yansıtmadığı ifade edildi.

1 Nisan şakası mı?

İddianın 1 Nisan şakası olarak ortaya atıldığı ve kısa sürede dünya gündemine oturduğu tahmin ediliyor.

Meteor nedir?

Gök taşı ya da meteorit, uzaydan Dünya yüzeyine düşen maddelerin genel adıdır. Meteorit düşen nesnenin katı bir kalıntısıdır. Bu nesnekuyruklu yıldız, asteroit veya meteordur. Bütün bunlar dış uzaydan herhangi bir gezegene veya dünya'nın atmosferine girer ve genellikle de yeryüzüne ulaşamadan eriyerek atmosfere karışırlar. Objeler dünyanın atmosferine girdiği andan itibaren sürtünme, basınç ve diğer kimyasal etkileşimlerin de sonucu olarak ısınmaya ve sonrasında bu ısıyı yaymaya başlar. Böylece meteora dönüşmüş olur ve "ateş topu" oluşturur. Kayan yıldız olarak da bilinir. Astronomlar en parlak olanlara bolit derler. Gök taşlarının atmosferi aşıp da bıraktığı etkiler kendi aralarında çok çeşitlidir. Jeologlara göre, bolitler krater oluşturabilecek büyüklükte meteoritlerdir. Dünya atmosferine ortalama olarak yılda birkaç bin gök taşı girer. Ancak bunların beş yüz kadarı buharlaşmadan, yere gök taşı olarak düşer.

Gök taşları, Dünya atmosferine saniyede 11–72 km arasında değişen bir hızla girerler. Sürtünmeden meydana gelen ısıdan dolayı büyük bir kısmı eriyerek toz parçacıkları halinde yeryüzüne inebilir. Büyük gök taşları atmosferde gözlenebilir. Düzenli olarak her sene gerçekleşen meteor yağmurları bulunmaktadır. Bu yağmurlardan en çok bilineni ise Perseid yağmurudur.

Gözlendiği sırada atmosfere ve dünya'ya çarpmayı teğet geçen göktaşlarına meteor kayması denir. Diğer hepsi meteorit bulguları olarak bilinir. Nisan 2016 itibarı ile, dünyada kayıtlara geçmiş 1140 kayma gerçekleşmiştir. 38,660'dan fazla iyi belgelenmiş meteorit bulgusu olmuştur.

Gök taşları geleneksel olarak 3 geniş kategoride incelenir: taşlı göktaşları kayalardan oluşur. Bunlar genelde silikattan meydana gelir; demir göktaşları daha çok metalik demir-nikel alaşımından meydana gelir; ve taşlı-demir göktaşları hem metal hem de kaya materyali içerir. Modern sınıflandırmalar, göktaşlarını yapılarına, kimyasal ve izotopik bileşenlerine ve içerdiği minerale göre çeşitli gruplara ayırmaktadır: 2 mm'den küçük olan göktaşları mikrometeor olarak adlandırılır. Dünya dışı göktaşları atmosfer ile bağlı kalmadan diğer gök cisimlerine etki yapan nesnelerdir. Ay'da veya Mars'ta bulunurlar.







