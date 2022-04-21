İsmail Kartal ile birlikte en büyük çıkışı gösteren isimlerden biri Bright Osayi-Samuel. 23 yaşındaki oyuncu Nijerya doğumlu olsa da İngiliz vatandaşlığı da bulunuyor. Samuel, şu ana kadar iki ülkenin milli takımında da herhangi bir yaş kategorisinde forma giymemişti. Ancak Nijerya, performansı dikkat çeken başarılı oyuncuyu yakın takibe aldı. Geçici olarak Nijerya Milli Takımı’nın başında bulunan George Finidi’nin görevde kalmaya devam etmesi halinde Samuel’i kadroya davet edeceği öğrenildi.