Nijeryalı sporculara corona virüs engeli

Dünyayı etkileyen corona virüs salgını futbol için Türkiye'ye gelen Nijeryalı sporcuları da etkiledi. Alt liglerin kapalı olmasından dolayı Mersin'in Tarsus ilçesinde bulunan Nijeryalı futbolcular, kulüpte yatıp kalkıyor, sahanın bakım ve onarımını da yapıyor.

27 Haziran 2020, Cumartesi 13:35 Son Güncelleme:
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Nijeryalı sporculara corona virüs engeli

Dünyayı etkileyen corona virüs salgını futbol için Türkiye`ye gelen Nijeryalı sporcuları da etkiledi. Alt liglerin kapalı olmasından dolayı Mersin`in Tarsus ilçesinde bulunan Nijeryalı futbolcular, kulüpte yatıp kalkıyor, sahanın bakım ve onarımını da yapıyor.

Günün 24 saatini kulüp binasında geçiren 5 Nijeryalı futbolcu, sabahları kalktıklarında sahayı kontrol ediyor. Otların biçilmesine varana kadar, sulama ve bakımını yapan sporcular, ülkelerine dönmek istemediklerini söyledi. Türk halkının misafirperver olduğunu dile getiren Nijeryalı futbolcular, burada mutlu olduklarını dile getirdiler.

TRT Spor


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