Nijerya Premier Ligi takımlarından Katsina United'ın teknik direktörlüğünü yapan Abdullahi Biffo, yanındaki üç kişiyle beraber 7 Ocak'ta kaçırılmıştı.

Fidyecilerin serbest bırakılması için 15 milyon naira (42 bin dolar) talep ettiği Biffo'nun bugün özgürlüğüne kavuştuğu açıklandı. Katsina polisi, ödenen fidye miktarını belirtmezken 44 yaşındaki teknik adamın olaydan herhangi bir yara almadan kurtulduğu öğrenildi.

Kaçırma vakalarının sıklıkla görüldüğü Nijerya'da daha önce de Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Joseph Yobo'nun erkek kardeşi kaçırılmış ve iki hafta sonra serbest bırakılmıştı.

Chelsea'nin eski futbolcularından John Obi Mikel'in babası da geçtiğimiz yıl, fidyecilerin elinden 10 milyon naira karşılığında kurtulabilmişti.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler