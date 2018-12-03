Nijerya’da AWCON şampiyonları coşkuyla karşılandı

Takımı, başkent Abuja’daki Nnamdi Azikwe Havalimanı’nda Nijerya Gençlik ve Spor Bakanı Solomon Dalung, üst düzey yetkililer ve halk karşıladı.

Milli takım kafilesini, havalimanından Bakan Dalung’un konutuna gidişinde yol boyunca vatandaşlar, şarkı ve tezahüratlarla selamladı.

Takım kaptanı Onome Ebi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çok zorlu maçlar oynadıklarını ve sonunda başarıya ulaştıklarını söyledi.

Ebi, "Takımın kaptanı olarak gurur duyuyorum. İlk zamanlarda hiçbir yere gidemeyeceğimizi düşünüyorduk ama hep beraber bu başarıyı elde ettik." diye konuştu.

Fransa’da düzenlenecek 2019 FIFA Kadınlar Dünya Kupası’na katılacakları için çok mutlu olduğunu dile getiren Ebi, "Hedefimiz Dünya Kupası’nı almak." ifadesini kullandı.

Gana’nın ev sahipliği yaptığı kupanın finalinde Nijerya ile Güney Afrika, başkent Akra’da karşılaşmıştı. Golsüz sona eren ve penaltılara giden maçta rakibine 4-3 üstünlük kuran Nijerya, kupayı kazanmıştı.

AA