Nijel Amos dopingten men edildi

Atletizmde Dürüstlük Birimi (AIU) tarafından yapılan açıklamaya göre, geçen ay girdiği doping testi sonuçlanan 28 yaşındaki atletin, yasaklı "GW1516" adlı maddeyi kullandığı tespit edildi. Dayanıklılığı artıran söz konusu maddeyi kullandığı gerekçesiyle Amos dünya şampiyonasından da men edildi. Nijel Amos, Londra 2012 Londra Olimpiyatı'nda 800m'de gümüş elde etmişti. Bu arada şampiyonaya sayılı saatler kala ABD'nin, Afrika'nın 100m rekortmeni Ferdinand Omanyala'ya (9.77) henüz vize vermediği bildirildi.