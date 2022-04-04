Gazetemizin yazarı Deniz Çoban, TFF Başkanı Nihat Özdemir'in istifa etmesinin ardından yaşanacak gelişmeleri değerlendirdi.

Deniz Çoban'ın görüşü şöyle;

TFF Başkanı Sayın Nihat Özdemir’in istifası sonrası sürecin nasıl işleyeceği, seçim tarihi, Merkez Hakem Kurulu ve diğer kurulların akıbetinin ne olacağı merak konusu.

Bundan sonra neler olacağı TFF Ana Statüsünde açıkça yazıyor.

TFF Ana Statüsünün, 37.Maddesi’nin 6.Fıkra’sına göre “Başkanın istifası halinde, üç ay içinde tekrar seçim yapılması şartı ile birinci başkan vekili, yoksa ikinci başkan vekili, başkan vekillerinin olmaması durumunda da Yönetim Kurulunun kendi üyeleri arasından seçeceği bir kişi başkanlığa vekalet eder” denilmektedir.

Dolayısıyla Servet Yardımcı en fazla üç ay başkanlığa vekalet edebilecektir. Mutlaka bu süre içerişinde seçimli genel kurul yapılarak, TFF yeni başkanını seçmek zorunda kalacaktır.

Yapılan seçimle iş başına gelecek olan yeni başkan ve yönetim kurulu, Ana Statünün 29.Maddesi’ne göre görevlerini, ilk seçimli olağan genel kurul tarihine kadar sürdürebilecektir.

Yani seçilen yeni yönetim, Nihat Özdemir’in kalan süresini tamamlayacak ve Haziran 2023’de tekrar TFF başkan ve yönetimi için seçime gidilecektir.

Merkez Hakem Kurulu, Temsilciler Kurulu gibi TFF’nin yan kurullarının görev süreleri de TFF Ana Statüsünün 42.maddesine göre yönetim kurulunun görev süreleriyle sınırlıdır.

Dolayısıyla başta MHK başkanı Ferhat Gündoğdu olmak üzere, en fazla 3 ay içinde tüm kurul başkanların görevleri de son bulmuş olacaktır.

TFF Başkanını istifaya götüren bu sürecin kilometre taşlarından birinin de “8 Mart hakem operasyonu” olduğunu düşündüğümüzde, Ferhat Gündoğdu’dan da bir istifa haberi gelmesi bizi şaşırtmaz diye düşünüyorum.



