Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Milliyet Gazetesi yazarı Attila Gökçe Özdemir'le yaptığı konuşmayı köşesine taşıdı ve gündemle alakalı önemli notlarını okurlarıyla paylaştı.

İşte yazısından o kısımlar:

ŞENOL GÜNEŞ GÖREVDE

Katar 2022 Dünya Kupası eleme maçlarındaki pozisyonumuz grup liderliği. Şenol Hocamızla yoğun bir program uygulayacağız. Bizim için yeni hedef 1 Eylül’deki Karadağ maçıdır. Sonrasında Cebelitarık ve Hollanda maçları var. Bu maçların hepsini kazanmak istiyoruz. Dünya Kupası’na katılma hedefini son maça bırakmak istemiyoruz.





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AÇILIŞTA KAPANAN ŞANS

İtalya maçı takımımızı çok olumsuz etkiledi. Çocuklar çok üzüldüler, sarsıldılar. O açılış maçını oynamak bir fikstür talihsizliğiydi. Sonrasında da her maça ağır baskı altında çıktılar.

EN BAŞARILI ÇOCUKLAR

Zeki, Yusuf ve Burak şampiyon takımın oyuncuları. Çağlar Premier League’de müthiş bir Şampiyonlar Ligi’ne katılma mücadelesi verdi. Avrupa’da oynayan çocuklarımız başarılı bir sezon geçirdiler. Yorgunluk ve talihsizlik çok yıpratıcı oldu.

OYUN, EN BÜYÜK DERS

Bizim ders almamız gereken konu oyunun kendisi. Dikkat edin, yere yığılıp kalan, çığlık atıp kıvranan oyuncu yok. Kandırmaca yok. Hakeme itiraz eden yok, centilmence konuşmak var. Hakemin başına toplanmak yok. Oyunun örnek alınacak yanları var. En başta da VAR uygulaması. Hakemlerle VAR odası çok gerektiğinde, çok az konuştular. Hatasız denecek kadar çok doğru kararlar verdiler. Hepimize herkese örnek uygulamalar gördük. Süper Lig ’imizde de görelim.

8+6 DOĞRU KARAR

Başkan’a 8+6 uygulamasıyla yerli oyuncu kalitesinin düşeceğini, Milli Takım ’ın geleceğinin kararacağını söyleyenler de var, dedim “Böyle varsayıma dayalı iddialara sadece saçmalık derim. Hele bir uygulayalım, görsünler. Doğru bir karar aldık. Yararını göreceğimize inanıyoruz” dedi.







