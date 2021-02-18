Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir dün yayıncı kuruluş beIN SPORTS'un konuğu oldu. Özdemir burada yaptığı açıklamada,maçların oynandığını, MHK'nın bu konuda önemli çalışmalar yaptığını belirtti ve ekledi: En iyi VAR sistemine sahibiz. İnsan olduğunda hata payı oluyor. Kasıt var mı diye elbette bakıyoruz hatalarda. Ligi dizayn etmişiz, yok Fenerbahçe şampiyon olacak, yok Galatasaray şampiyon olacak. Unutmasınlar bu kadar şampiyonlukları bu hakemlerle kazandılar. Ne olur maç sonrası sadece taraftara mesaj için açıklama yapmasın başkanlar. VAR konuşmalarını dinliyor Serdar Tatlı. 'Hakemler karar vermiş, bizi düşürecek' diye kulüp başkanı beni aradı. Varsa haksızlık cezalar veriliyor. Kim iyi ve hak ettiyse o şampiyon olacak.

'Hedefimiz 16 Mayıs'ta bitirmek'

Kendisi hakkında 3 ay önce istifa haberinin ortaya atıldığını belirten TFF Başkanı, "Çalışıyoruz, beraberiz. Hamit Altıntop istifa etmeyecek. Profesyonel kadromuz görevine devam edecek. Hedefimiz kalan haftaların sağlıklı olması ve ligi 16 Mayıs'ta bitirmek. Tüm büyükler yarış içinde. 28 yıl sonra ilk defa üç takım aynı puanda. Hatay, Alanya gibi takımlar var yarış içinde” dedi.

'Zemin için yetkimiz yok'

29 Mayıs'ta İstanbul'da oynanacak Şampiyonlar Ligi finali hakkında Özdemir şunları söyledi: Olimpiyat stadımız çok iyi. Rüzgar panelleri için yöneticimiz Nuri Akım'a teşekkür ederim. Hollanda maçını Türk Telekom’da oynamak istiyoruz ama drenaj kötü. Belki Atatürk Olimpiyat’ta oynarız. Şenol Güneş düşünüyor. Saha zemini konusunda TFF olarak yetki ve sorumluluğumuz yok.

'1 Nisan'a kadar seyirci yok'

Tribünlere seyirci alımı ve Bölgesel Amatör Lig konusuna açıklık getirden Özdemir, "Bir Nisan'a kadar seyircili oynatma şansımız yok. Şampiyonlar Ligi finali için de UEFA'ya kapasite için karar çıkarsa bildireceğiz. Kadınlar Ligi ve amatör ligleri oynatmak için düşünüyoruz. Bugünlerde kara vereceğiz” diye konuştu.

'Yayın komisyonu kuracağız'

Nihat Özdemir yayın ihalesiyle ilgili olarak şu ifadeleri kullandı. 2021-2022 sezonu beIN SPORTS'ta. TFF'den belli sayı, Kulüpler Birliği'nden belli kişi ile beş yıllık yayın için komisyon kuracağız. Şartname en kısa sürede ilan edilecek ve 31 Aralık 2021'den önce ihaleyi sonlandıracağız.