19 Mart’ta ligleri erteleme kararı alan TFF, 8 Mayıs’ta ise futbol topunun yeniden çimlere ineceği tarihi açıklamıştı. 12 Haziran’da tüm liglerin başlatılacağını ifade eden Başkan Nihat Özdemir eleştiriler sonrası Posta Gazetesi Yazarı Hakan Çelik’e konuştu. Özdemir, “Türkiye’de liglerin başlaması lazım. Futbol oynamadan bu işlerin içinden çıkmak mümkün görünmüyor. Oynamadan şampiyonu, düşecek takımları nasıl tespit edeceksiniz? Malatyaspor ile Rizespor arasında gol farkı var. Trabzonspor ile Başakşehir arasında gol farkı var, puan değil” dedi.

‘Top Bilim Kurulu’nda

Başkan Özdemir sözlerini şöyle sürdürdü: “Daha 37 gün var. 37 gün sonra belki her şey bitecek Türkiye’de. Birkaç gün sonra AVM’ler açılıyor mesela. Berberler, kuaförler keza... Her şey normale giderken neden futbol oynanmasın. Aldığımız kararın farkındayız. Açıkladığımız takvimi uygulamakta kararlıyız. Sağlık Bakanlığı ile Bilim Kurulu’na 10 farklı senaryo gönderdik. Biz, futbol tabiriyle topu Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu’na attık. Bakanlıktan, Bilim Kurulu’ndan iyi haberler gelmezse, biz de gerekeni yaparız.”