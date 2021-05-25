Nihat Özdemir’den taraftar müjdesi

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, dün beIN SPORTS’a açıklamalarda bulundu. Özdemir, geride kalan sezona ve gündemdeki konulara ilişkin önemli açıklamalar yaptı. Özdemir, pandemi tedbirleri sebebiyle seyircisiz oynanan Süper Lig’de taraftarların tribüne dönüşüyle ilgili müjdeyi verdi. TFF’nin 1 numarası, “Ağustos ayının ortasında başlatacağımız ligi, kademeli olarak seyircili oynamak istiyoruz. Deplasman bölümüne de belirli oranda seyirci alacağız” dedi. İşte Özdemir’in tüm sözleri;

‘Ana hedef 18 takım’

“Kulüpler Birliği’nden küme düşmeme konusunda toplu bir karar geldi, biz çok düşündük. Onlara hak vererek, düşmeyi kaldırmıştık. Bütün liglerden düşmeyi kaldırdık ve 21 takımla oynandı. Zor bir sene oldu. Biz ve kulüplerimiz, birbirimize destek olduk ve ligi tamamladık. Ana hedefimiz 18 takım olmalı. 20 takımla bile sıkışık bir sezon olduğu gözükmekte.”

‘Gol çizgisine hazırız’

VAR konusunda rakamların daha iyiye gittiğini görüyoruz. Kimse kalkıp VAR iyi değil, kötüye gidiyor şeklinde bir şey söylemesin. İnanın İngiltere, Almanya, Fransa, İspanya’da da bu rakamlar bizimkilere yakındır. Gelecek yıl, bu yıldan çok daha iyi rakamları göreceğiz. Avrupa’da gol çizgisi teknolojisi uygulamaya başlanırsa biz de bunu yapmaya hazırız.

‘1959 öncesi için karar...’

1959 öncesi şampiyonluklar konusunda yakın bir zamanda en doğru kararı vereceğiz. Şimdi ilk müracaatı Fenerbahçe yaptı ama yalnız Fenerbahçe ile bu iş kalmadı. Samsun’dan Ankara’ya, Eskişehir’e, İzmir’e birçok takım da bu maddeden istifade etmek için federasyonumuza müraacat ettiler. Bazı takımların da buna karşı görüşleri oldu. Hukuk kurulumuz bunları inceliyor.

‘Fenerasyon dediler’

Sezon başında Fenerbahçe çok iyi bir kadro kurdu, çok transfer yaptı. Herkes dedi ki, ‘Bu sene Fenerbahçe sezonudur’, ‘Fenerbahçe şampiyon olacak zaten federasyon da buna yardım ediyor’, ‘Bunun ismi fenerasyondur’ dediler. Ardından Galatasaray ve Beşiktaş için de benzer şeyler söylendi. Ama öyle oldu ki son 3 haftaya gelindiğinde 3 takım da eşit şansla son 3 haftaya girdiler. 2 gol farkla da Beşiktaş şampiyon oldu.



