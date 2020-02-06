Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir geçtiğimiz günlerde çıkan istifa haberlerinin ardından açıklamalarda bulunuyor. Özdemir, "Görevimizi en iyi şekilde yerine getirmeye çalışıyoruz. Haksız hukuksuz hiçbir iş yapmadık, hiçbir kulübü diğerinden ayırmadık" ifadelerini kullandı.

Bugün sizlerle, özellikle son günlerde oluşan gündemi değerlendirmek, kulüplerimizden gelen eleştirileri yanıtlamak, bu sezon yaşanan olayları bir de Federasyon cephesinden dinlemeniz için bir araya gelmek istedik.

Fotoğraflar: Murat Akbaş

18 kulübü birden nasıl hedef alırız?

Üzülerek söylüyorum, bugün konuşacağımız konular yerine milli takımımızın EURO 2020'de nasıl başarılı olacağını tartışmayı, Türkiye'nin paha biçilmez boyutta tanıtım yapacağı, İstanbul'da oynanacak Şampiyonlar Ligi finaliyle ilgili hazırlıkları konuşmayı çok isterdim.

Liglerimizde 2. yarı yeni başladı, inanılmaz bir tartışma ortamı yaşıyoruz. Herkesin futbol ortamından şikayeti var ancak kimsenin çözüm önerisi yok. Bir kurulumuz karar alıyor, 18 kulübümüzden de farklı sesler çıkıyor ama ortak tek bir ses var: 'Federasyon önümüzü kesiyor, MHK bizi hedef alıyor'... 18 kulübü birden nasıl hedef alırız?

Türk futbolunun menfaatlerini gözettik

Hiçbir zaman bir kulübü, diğerinden ayırt etmedik. Protokolleri herkese eşit uyguladık. Kulüplerin çıkarlarını değil, Türk futbolunun menfaatlerini gözettik.

Türk futbolunun geçmişte yaşadığı sorunları gelecekte yaşamaması için, bizi göreve getiren genel kurula karşı bunu görev alarak devam edeceğiz. Hiç kimsenin bu duruma etki etmesine de izin vermeyeceğiz. Görevimizi en iyi şekilde yerine getirmeye çalışıyoruz. Haksız hukuksuz hiçbir iş yapmadık, hiçbir kulübü diğerinden ayırmadık.

"Gurur duyduğumuz bir Milli Takım var"

Bugün hepimizi birleştiren, kenetleyen, gurur duyduğumuz bir milli takımımız var. Son Dünya Kupası sahibi Fransa'ya karşı Konya'da kazanıp, Paris'te berabere kalan, evinde gol yemeyen, 1 maç kala da finalleri garantileyen bir milli takımımız var. Hocamıza, kadromuza güveniyoruz. Önümüzde finaller var. Maç maç bakacağız, gidebileceğimiz en üst noktaya kadar da gideceğiz.

Türk futbolunda aldığımız kararlar devrim niteliğindedir!

Kulüp Lisans Kurulu'ndaki yapısal değişiklik, FFP ve takım harcama limitleri çok tartışıldı ama Türk futbolunda aldığımız kararlar bir devrimdir.

"Yeni projelerimizi çok önemsiyoruz"

Süper Kupa finali Vodafone Park'ta oynandı. Araştırmalara göre, Türkiye'ye 1 milyar TL'den fazla fayda sağlandı. UEFA hayran kaldı. Organizasyon gücümüzü, 30 Mayıs'ta Şampiyonlar Ligi finaliyle göstereceğiz. Yeni projelerimizi çok önemsiyoruz. UEFA Çocuk Vakfı ile çok önemli bir anlaşma yaptık. Şanlıurfa'da ortak proje için imzaları attık, çalışmaları sürdürüyoruz.

"Erteleme kararını yönetim kurulu verdi"

Federasyon olarak maç ertelemek için herhangi bir kulüpten talepte bulunmaya gerek duymadık. Tüm maçları ertelerken Malatya'da neden maç oynatalım? Allah korusun bir maç oynatsak artçı olsa, üzücü olaylar yaşansa hesabını nasıl veririz? Malatya'da deprem varken, artçı sarsıntılar varken neden maç oynatalım. Bu maçın ertelenmesiyle ilgili kararı biz yönetim kurulumuzla verdik. Artı stadın tespit çalışmaları yapılmamışken burada nasıl maç oynatalım. O günlerde yapılan erteleme kararıyla alakalı yapılan açıklamalar beni ve arkadaşlarımı derinden üzmüştür.

"Cengiz'in açıklamalarını üzüntüyle izledim"

Sayın Mustafa Cengiz'in son dönemde bazı sözleri oldu. Sayın Cengiz'in açıklamalarını üzüntüyle izledim. Hiçbir şekilde kabul edemeyeceğimiz eleştirilerde bulundu. Sayın Mustafa Cengiz 15 aralıktaki başvurular neden kabul edildi diyor. Biraz araştırsa bize yapılan başvurunun 15 aralıktan önce yapıldığını görürdü. Sayın Mustafa Cengiz'i aydınlatmak isterim. Neden bazı kulüplere ceza verilmediği ile ilgili. Talimatlar ancak sezon sonundaki değerlendirme sonrasında uygulanır. Eğer bir ceza gerekiyorsa sonraki sezonda uygulanır.

"Fenerbahçe 1 tranfser yaptı"

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sayın Ali Koç ve Başkanvekili Sayın Semih Özsoy'un, TFF'nin kendilerine transfer yaptırmadığına dair eleştirileri oldu. Hepinizin bildiği gibi transfer yaptılar. Talimatlar değerlendirildi ve ancak 1 transfer yapılabileceği ortaya çıktı. Sonuç olarak da 1 transferle kış dönemini kapattılar. Transfer planlarına hiçbir zaman karışmadık, karışamayız.

"Limit artırımını Fikret Orman istedi"

Ağustos ayında Fikret Orman ve Adil Gevrek, limitlerin %50'ye çıkmasını istedi. 'Çok erken. Biz UEFA'ya bildirdik, şimdi bunu yaparsak yanlış olur. Aralık'ta tekrar değerlendireceğiz' dedik. Daha sonra Kulüpler Birliği başkanımız değişti, Mehmet Sepil başkan oldu. Kendisi bu limitlerin artırılması gerektiğini bir yazıyla bize bildirdi. 9 Aralık'ta, kabul edilebilir sapma miktarını 2019-20 sezonu için %30'dan %40'a çıkardık. 20 Aralık 2019'da ise, almış olduğumuz bu kararı, kulüpler ortak mutabakat sağlayamadığı için iptal ettik.

Zorlu görüşmesi...

Ben TFF Başkanı olarak tüm kulüp başkanlarıyla gerek Zorlu, gerekse herhangi bir yerde görüşürüm. Bunun polemik olacak bir tarafı yok. Kamuoyu gündemini böyle şeylerle meşgul edeceğinize, Türk futboluyla ilgili projeleri tartışın.

VAR kayıtları açıklanacak mı?

VAR'ın bir protokolü var. Bunu biz belirlemiyoruz. IFAB belirliyor, tüm dünya da buna uyuyor. Hakemlerimiz de bu protokolün gereğini kullanıyor. VAR'ı kötüleyerek bir yere gidebilmemiz söz konusu değil. VAR konuşmalarının açıklanması yönünde talepler var. Bu konu, ülke federasyonlarının tercihlerine bırakılmıştır. 1-2 ligde eğitim ve bilgilendirme amaçlı konuşmalar yayınlanmış olabilir. Orada yapıldı diye burada yapmak zorunda değiliz.

Beşiktaş'ın erteleme talebi!

Göztepe - Beşiktaş maçına gelince. Bu bizim işimiz değil. Sadece gelen müracatı MHK değerlendirecektir. Bizi ve yönetimimizi ilgilendirmeyen bir konu. Hem o var hem de Gençlerbirliği - Gaziantep FK maçı var. Bu maçlarla ilgili süreçler devam etmektedir. IFAB'a danışacaklar, karar verecekler, açıklama yapacağız. Göztepe-Beşiktaş maçının tekrarlanıp tekrarlanmayacağına ilişkin karar birkaç güne açıklanır.

İstifa edecek mi?

Herkesi memnun edecek karar almamız mümkün değil. Bazen nerden bu zor göreve geldim diyorum. TFF Başkanlığı kadar zor bir görev görmedim. Fenerbahçe, Beşiktaş Başkanlıkları kolay. Tek bir camiayı düşünüyorsun çünkü. TFF'yi yönetirken herkesi gözetmek zorundasınız. Federasyon başkanlığımda sonun kadar devam edeceğim.







