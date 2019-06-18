TFF yönetimi ile Kulüpler Birliği Vakfı üyeleri federasyonun Riva'daki tesislerinde biraraya geldi. Toplantı sonrası TFF Başkanı Nihat Özdemir, yaptıkları görüşme ile ilgili bilgiler verdi.

Nihat Özdemir, "Türk futbolunun birçok sorunu var. Bu sorunları çözmek zorundayız. Kulüpler Birliği ile görüşlerimiz aynıdır. Tüm sorunları masaya yatırdık. Bunlarla ilgili çeşitli komisyonlar kurma kararı aldık. Bundan sonra da toplantılarımızı yaptıkça ne gibi kararlar aldık, kamuoyu ile paylaşacağız" dedi.

Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Fikret Orman ise, "TFF yönetimi hayırlı olsun. Sayın başkanın da belirttiği gibi yapılması gereken çok işler var. Bugün bir başlangıcını yaptık. Bundan sonra oluşturulacak komisyonlarla beraber, birçok konuya el atma konusunda mutabık kaldık" ifadesini kullandı.

İkili, yayıncı kuruluş beinsports ile de her konuda temasta olduklarını ifade ederek, Türk futbolunun marka değerinin artırılması için çalışmaların devam ettiğini aktardı.