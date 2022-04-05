Nihat Özdemir’den ne istendi? Göksel Gümüşdağ ne istedi?

Türkiye Futbol Federasyonu’nda uzun zamandır devam eden ancak sürekli baskılanan sorunlar, son bir haftada bir bir ortaya çıktı. Kriz sürecinin finalinde ise herkesi şok eden bir gelişme yaşandı ve TFF Başkanı Nihat Özdemir, istifasını duyurarak futbol sahnesinden çekildi.

Bir süredir hakem operasyonu, naklen yayın ihalesindeki kriz, federasyon içinden ve dışından seçim çalışmalarına başlanması, krizin derinleşmesine neden olmuş ve bir dolu senaryoyu beraberinde getirmişti. Nihat Özdemir’in istifasıyla, sorunun gerçek boyutu ortaya çıktı. Ancak Özdemir’in istifasını sunduğu günün akşamında yaptığı açıklamalar yeni tartışmaların önünü açacağı benziyor.

Baskı mı gördü?

Nihat Özdemir’in görevi bıraktıktan sonra Posta gazetesinin usta kalemi Faik Gürses’e yaptığı özel açıklamalar, zaman zaman baskılara maruz kaldığını anlatır türden.

Gümüşdağ’ı işaret etti

Zira Nihat Özdemir, Faik Gürses’e yaptığı özel açıklamada naklen yayın ihalesindeki girişimlerin sonuçsuz kaldığını doğrularken, Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ’ı isim vererek hedef aldı.

‘İstediğini yapmadım’

Nihat Özdemir açıklamasında, “Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, istifa sürecimde rol oynamıştır. İstediğini yapmadım. Adeta yıldım! İnanın bu insanlarla uğraşılmaz” ifadesini kullandı. Özdemir, Fenerbahçe ile Galatasaray ’dan baskı gördüğü iddialarının ise asılsız olduğunu ifade etti.

Ne talep edildi?

Özdemir’in bu açıklamaları sonrası, “Göksel Gümüşdağ, Nihat Özdemir’den ne istedi?” sorusu sorulmaya başlandı. Gümüşdağ’ın, kişisel bir talepte mi bulunduğu yoksa gayriresmi yollardan TFF’den bir istekte mi bulunup bulunmadığı bilinmiyor. Futbol kamuoyunun önümüzdeki günlerde bu soruya da yanıt araması bekleniyor.

İstifaya davet etmişlerdi

Bilindiği üzere 8 marttaki hakem kararları sonrası TFF’ye en fazla tepki gösteren kulüp Başakşehir olmuştu. Kulübün resmi sitesinden yapılan açıklamalarda TFF istifaya davet edilmişti.