A Milli Takımımız, UEFA EURO 2020 Elemeleri'nde Fransa ve İzlanda maçları öncesinde Özbekistan ile yaptığı hazırlık maçını 2-0 kazandı.

Mücadelenin ardından açıklamalarda bulunan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, "Güzel bir maç oldu. Özbekistan ile ilk maçımızı yaptık. Kardeş, dost ülke. Umarım bu bir başlangıç olur.'' dedi.

Fransa ve İzlanda maçlarının önemine değinen Özdemir, ''Önümüzde iki önemli maç var. 8 Haziran'da Fransa ile Konya'da, 11 Haziran'da ise deplasmanda İzlanda ile oynayacağız. İnşallah gruptan çıkmak için iyi netice almaya çalışacaklar. Bu maçlardan puanlar alırsak gruptan çıkma şansımız artar. Oyunculara iyi şanslar diledik." ifadelerini kullandı.







