Nihat Özdemir: Yeni yayın ihalesi yapacağız!

TFF Başkan Nihat Özdemir gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Özdemir’in öne çıkan gündemi ise yayıncı kuruluş meselesiydi. “Hedefimiz kulüplerin gelirlerini tekrar artırmak” diyen TFF Başkanı, “Yayıncı kuruluşun sözleşmesi bitiyor. Türkiye büyük bir nüfusa sahip. Dünyadaki bütün yayıncı kuruluşları teklif vermeye davet edeceğiz. Yeni yayın ihalesi yapacağız. Bu senenin haziran ayı ile aralık ayı arasındaki süreçte dosyayı hazırlayıp ihaleye çıkacağız ve herkesi davet edeceğiz” açıklamasında bulundu.

‘Herkes taraftar bekliyor’

Maçların yeniden seyircili oynanması adına gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirten Özdemir, “Bizim hedefimiz maçları seyircili oynatmak. Yalnız TFF’nin değil, futbolcuların, kulüp yöneticilerimizin hatta hakemler bile seyircili oynamaktan mutlu olduklarını ifade ediyorlar. Çünkü seyircinin futbola önemli katkıları var. Futbol maçları ancak seyirci ile güzel oluyor” dedi ve ekledi:

‘Aşıya bağlıyız’

“En kısa zamanda Sağlık Bakanlığı’nın ve TFF Sağlık Kurulu’nun uygun görmesi halinde seyircili oynatmayı istiyoruz. Ama sevindirici olarak, pandemide çok kötü noktalardan iyi yerlere geldik. Vaka ve vefat sayıları düştü. Aşı uygulaması hızlı bir şekilde yapılmakta. Aşı işlemleri bu hızla devam edip vaka sayıları düşerse seyircili oynatmayı hedefliyoruz. Aşılı taraftarı yüzde 30 kontenjana dahil edebiliriz.”